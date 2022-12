Retour sur le séminaire dédié à la 5ème génération de réseaux de chaleur !

Le 20 octobre dernier a eu lieu le séminaire dédié à la 5ème génération de réseaux de chaleur chaud – froid au Luxembourg, organisé par Ecotransfaire et Energipark Réiden, partenaires du projet D2Grids, qui a pour but de promouvoir cette nouvelle génération de réseaux (5GDHC).

Plusieurs grandes thématiques ont été abordées au cours de la journée :

Tout d'abord, Herman Eijdems, Directeur Innovation chez Mijnwater Energy B.V., a présenté le projet D2Grids et la 5GDHC. Il a alors rappelé les objectifs du projet, les grands principes de la 5ème génération, et a présenté les différents sites pilotes ainsi qu’un exemple d’analyse régionale.

Ensuite, Paul Kauten, Directeur d'EnergiePark Réiden, a pris la parole pour parler de l’étude de cas sur le Luxembourg et le déploiement méthodologique de réseaux 5GDHC, qui était divisée en trois parties :

Le contexte, ce qui inclut les critères généraux de l’étude de cas, la typologie des bâtiments étudiés et l’évaluation de leurs besoin énergétiques ; Les potentiels, présentant le calcul du potentiel solaire et le potentiel local en sources d’énergies environnementale Le concept énergétique, avec les conceptions et dimensionnement de l’infrastructure énergétique, la faisabilité économique et le modèle d’exploitation.

Bernard Lahure, Gérant et Directeur Projet chez EcoTransFaire, ainsi que Cyrielle Ridacker, Cheffe de projet chez EcoTransFaire, ont abordé le thème de la communauté énergétique, outil de mobilisation citoyenne. Leur présentation à deux voix a permis de faire découvrir le principe de communauté énergétique, ses objectifs, ses liens avec les réseaux de chaleur et ses étapes de conception.

Pour la dernière conférence de ce séminaire, Herman Eidjems et Paul Kauten ont de nouveau pris la parole sur le sujet des Innovations, technologies et infrastructures réseaux vers une méthodologie efficace, et ont expliqué la nécessité de l’intégration du solaire photovoltaïque aux réseaux de chaleur, ainsi que ses conséquences.

Cet évènement porteur d’idées innovantes et d’échanges fructueux a permis le partage de connaissances, savoir-faires et techniques intéressantes pour le domaine de la 5GDHC !

